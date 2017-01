Land unter in Stralsund an der Osteeküste.

Sturmflut

Lage an der Ostsee spitzt sich zu

Straßen überschwemmt, Autos überflutet, einzelne Dämme in Mecklenburg-Vorpommern überspült: Die Sturmflut an der Ostseeküste gefährdet Bereiche in Lübeck und Rostock, besonders getroffen wird Usedom. In Wismar lag der Pegel am späten Abend des 4. Januar 1,70 Meter über dem mittleren Hochwasser.