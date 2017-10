LKA und Polizei durchsuchen Gebäude in Erfurt

Mafia

Ein mutmaßlicher Mafiaüberfall auf ein Restaurant vor zwei Wochen in Erfurt könnte der Grund für einen Einsatz von LKA und Polizei in Erfurt sein. Derzeit finden Durchsuchungen in Wohn- und Geschäftsräume statt.

Erfurt. Die Polizei und das Landeskriminalamt haben am frühen Donnerstagmorgen Wohn- und Geschäftsräume in Erfurt durchsucht. Aktuell fänden Durchsuchungsmaßnahmen statt, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts in Thüringen. Weitere Details wollte sie zunächst nicht nennen.

Nach Informationen des MDR Thüringen soll der Hintergrund ein mutmaßlicher Mafiaüberfall auf ein Restaurant vor zwei Wochen in Erfurt sein. Außerdem sollen laut MDR auch Durchsuchungen in zwei anderen Bundesländern, darunter in Berlin, stattfinden. Die Polizei in Berlin konnte das zunächst nicht bestätigen. Die Beamten sollen dabei nach Tatwaffen und weiteren Beweismitteln suchen.

Von RND/dpa