Mit der seit Januar 2016 veröffentlichten kommentierten Edition hätte der Mitarbeiter wohl keine Kündigung befürchten müssen.

Urteil

Kündigung wegen „Mein Kampf“-Lektüre rechtens

Folgenschwerer Pausenschmöker: Weil ein Angestellter des Bezirksamtes Reinickendorf in Berlin während seiner Arbeitszeit in einem Pausenraum die Originalausgabe von Adolf Hitlers „Mein Kampf“ las, kündigte ihm das Amt. Die Entlassung sei rechtens, teilte das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg am Montag mit.