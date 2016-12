Die beiden Autos stürzten in das dreieinhalb Meter tiefe Loch. Eine Frau starb. © dpa

Unglück in Texas

In Texas ist eine Frau mit ihrem Wagen in ein riesiges Straßenloch gestürzt, das sich plötzlich unter ihr auftat. Sie starb. Ein anderer Mann konnte dagegen aus seinem Fahrzeug gerettet werden.

San Antonio. Wie lokale Medien berichteten, war ein Abwasserkanal unter der Straße nach schweren Regenfällen geborsten und hatte ein dreieinhalb Meter tiefes Loch in die Fahrbahn gerissen. Die 69-jährige Dora Londa stürzte am Sonntagabend mit ihrem Auto in den Krater – ihr Auto versank sofort im Wasser.

Sie konnte nicht mehr gerettet werden: Das örtliche Sheriffbüro bestätigte den Tod der Frau auf Twitter. Sie hatte bis vor wenigen Wochen als Polizistin gearbeitet. Ein zweites Auto fiel ebenfalls in die gewaltige Grube in San Antonio: Der 60-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Eine Augenzeugin habe ihn noch rechtzeitig aus dem Auto retten können, berichteten örtliche Medien.

Wie die Feuerwehr mitteilte, ist die Ursache für das geborstene Abwasserrohr noch unklar und soll nun ermittelt werden.

Das Fahrzeug von Dora Linda versank sofort. Der Fahrer des zweiten Wagens konnte dagegen noch gerettet werden.

Am nächsten Tag wurde die Fahrzeuge geborgen.

Von dpa/RND/wer

San Antonio