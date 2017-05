Hamerton Zoo

Ein schrecklicher Unfall hat sich in einem britischen Zoo ereignet: Ein Königstiger hat seine Pflegerin angegriffen. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie starb an Ort und Stelle

London. In Großbritannien hat ein Tiger eine Tierpflegerin getötet. Das Raubtier sei im Hamerton Zoo in Huntingdon 130 Kilometer nördlich von London in das Gehege mit der Pflegerin eingedrungen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau sei noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen erlegen. Der Tiger habe das Gehege nie verlassen. Verdacht auf Fremdeinwirkung bestehe nicht. Nähere Informationen über die Großkatze gab es nicht.

Den Angaben zufolge wurde ein Notarztteam eingeflogen, Besucher wurden aus dem Zoo gebracht. Ein Augenzeuge berichtete, die Evakuierung sei ruhig und ohne Panik vonstatten gegangen.

Besucher waren zu keiner Zeit in Gefahr

Der Zoo erklärte bei Facebook, es handle sich um einen „außergewöhnlichen Unfall“. Die Mitarbeiter seien völlig am Ende und nicht in der Lage, mit den Medien zu sprechen. „In dieser entsetzlichen Zeit sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl bei unseren Kollegen, Freunden und Familien“, hieß es in einer im Internet veröffentlichten Erklärung. Wegen der Ermittlungen bleibe der Zoo am Dienstag geschlossen. Besucher seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, betonte der Zoo.

Im Hamerton Zoo leben mindestens vier Königstiger: Die beiden weißen Bengal-Tiger Shiva und Mohan sowie Sahaja und Cicip.

Von RND/ap/are

Hamerton Zoo Park, 2 Hamerton Road, PE28 4 Hamerton, United Kingdom