Wetteraussichten

Knapp 36 Grad wurden am Dienstag im Südwesten Deutschlands gemessen – doch es wird noch heißer. Meteorologen rechnen in den kommenden Tagen mit Temperaturen um die 40 Grad.

Wiesbaden. Schon wieder hat Deutschland den Hitzerekord gebrochen: 35,8 Grad sind am Dienstag in Trier gemessen worden – der heißeste Junitag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Doch in den kommenden Tagen wird es noch heißer, prognostiziert der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

„Den ersten Hitzehöhepunkt erwarten wir am Donnerstag. Dann geht das Quecksilber im Südwesten zum Teil deutlich über die 35-Grad-Marke hinaus. Im Rhein-Neckar-Raum erwarten wir sogar Spitzenwerte nahe der 40-Grad-Marke. 38 oder gar 39 Grad dürften es dort werden.“

Doch von Wohlfühl-Sommerwetter sind wir in diesen Tagen weit entfernt, wenn man mal die küstennahen Regionen außen vor lässt: die Feuchtigkeit in der Luft nimmt deutlich zu und damit wird es richtig unangenehm schwül. Heftige Gewitter lassen laut Jung nicht lange auf sich warten. Am Donnerstagnachmittag kann zusätzlich kräftigen Starkregen mit Sturmböen und Hagel geben. Lokal sei sogar mit der Bildung von Tornados zu rechnen. „Danach wird es dann wieder etwas kühler“, erklärt Jung.

In der kommenden Woche klettern die Temperaturen dann wieder nach oben: Es sind erneut Spitzenwerte bis zu 37 Grad drin.

