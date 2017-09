Polizeibeamte am Ort des Geschehens in Dearborn (Michigan).

© AP

In privatem Hort

Kleinkind schießt zwei Dreijährige an

Ein Kleinkind hat in einer privaten Betreuungseinrichtung in der Nähe von Detroit (US-Bundesstaat Michigan) zwei Dreijährige angeschossen. Mindestens eines der Kinder sei in kritischem Zustand, teilte die Polizei mit.