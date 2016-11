In einer Wohnung in einem kleinen Ort in Niederbayern hat die Polizei eine schreckliche Entdeckung gemacht.

Nachbarn hören Schreie

Kleinkind lebte wohl tagelang neben toter Mutter

Grausame Entdeckung in einem kleinen Ort in Niederbayern: In einer Wohnung wird die Leiche einer 32-jährigen Frau entdeckt. In den Räumlichkeiten findet die Polizei auch ein kleines Kind – das vermutlich tagelang neben der toten Mutter ausharrte.