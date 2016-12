Medienbericht von den Bergungsarbeiten in Nigeria.

© bbc / Screenshot

Nigeria

Kirchendach stürzt ein – 200 Tote befürchtet

Ein feierlicher Gottesdienst in einer halb fertigen Großkirche in Nigeria endet in einer Katastrophe. Opfer um Opfer müssen Rettungskräfte aus den Trümmern der Reigners’ Bible Church bergen. Das örtliche Krankenhaus rechnet mit 200 Toten.