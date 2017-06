Berlin-Kreuzberg

Ein Kind ist nach einem Sturz aus dem achten Stock einer Wohnung in Berlin gestorben. Es erlag am Donnerstag seinen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Berlin. Rettungskräfte hatten das Kind am Donnerstagnachmittag zunächst vor Ort in Kreuzberg reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Details zu dem Vorfall konnte der Polizeisprecher noch nicht nennen.

Auch zum Alter des Kindes gab es unterschiedliche Angaben. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass es sechs Jahre alt war. Nun soll geklärt werden, warum das Kind auf den Gehsteig stürzte.

Von RND/dpa