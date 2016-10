Paris: Angreifer machen Millionenbeute

Sie sind als Polizisten gekommen und mit Millionen geflohen: Fünf Unbekannte haben Kim Kardashian in ihrem Hotelzimmer überfallen und ausgeraubt. Es scheint ein von langer Hand geplanter Coup gewesen zu sein.

Paris. Während Ehemann Kanye West in New York ein Konzert gab, flog Ehefrau Kim Kardashian nach Paris zur Modenschau – gemeinsam mit ihren Geschwistern. Die TV-Reality-Show „Keeping Up with the Kardashians“ machte das Model weltberühmt.

In ihrem Luxushotel aber rechnete sie sicher nicht mit diesem Besuch. Fünf Unbekannte klopften getarnt als Polizisten an ihre Tür. Als sie im Zimmer waren, bedrohten sie Kim Kardashian mit vorgehaltener Waffe. Ihre Beute: Wertgegenstände, vor allem Juwelen, im Wert von mehreren Millionen Euro, berichtet die Polizeipräfektur von Paris.

Kim übersteht Angriff unverletzt

Die 35-Jährige selbst blieb unverletzt, sei aber sehr aufgewühlt.

Ihren Ehemann erreichte die Nachricht aus Europa, als er auf der Bühne in New York stand. Kanye West brach das Konzert ab, entschuldigte sich bei seinen Fans und sprach von einem „Notfall in der Familie“.

Von RND/cab