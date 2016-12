Dreharbeiten für „The Aftermath“

Hollywood-Star Keira Knightley kommt wieder nach Hamburg. Der Star aus der „Fluch der Karibik“-Reihe wird im Frühjahr 2017 in der Hansestadt und in Schleswig-Holstein für den Film „The Aftermath“ vor der Kamera stehen.

Hamburg. 15 Jahre nach der Fußballkomödie „Kick It Like Beckham“ dreht Keira Knightley (31) wieder einen Film in Hamburg. Zusammen mit Jason Clarke und Alexander Skårsgard wird die britische Schauspielerin Anfang 2017 in der Hansestadt und Schleswig-Holstein für das Melodrama „The Aftermath“ von James Kent vor der Kamera stehen. Das teilte die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) am Dienstag mit, die das Projekt mit 750.000 Euro unterstützt.

Geschichte basiert auf Erfolgsroman „Niemandsland“

„The Aftermath“ spielt demnach im Hamburg der Nachkriegszeit: Eine Engländerin (Knightley) folgt ihrem Mann, einem britischen Besatzungsoffizier (Clarke), in die Hansestadt. Die beiden beziehen eine annektierte Villa an der Elbchaussee, die sie sich mit dem verwitweten deutschen Besitzer (Skårsgard) teilen.

Das Drehbuch basiert auf Rhidian Brooks gleichnamigem Roman, der in Deutschland unter dem Titel „Niemandsland“ erschienen ist. Mit der Komödie „Kick It Like Beckham“, die teilweise in Hamburg spielte, hatte Knightley 2002 ihren Durchbruch gefeiert.

Von dpa/RND

Hamburg