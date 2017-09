Serviert ab sofort nur noch politisch korrekte Torten: das Café Niederegger in Lübeck.

Traditionsbetrieb Niederegger

Keine Mohrenkopftorte mehr in Lübecker Café

Jahrzehntelang hat das berühmte Café Niederegger in Lübeck seinen Gästen eine Mohrenkopftorte serviert. Nach mehr als 50 Jahren wurde sie jetzt in „Othellotorte“ umbenannt. Es habe in letzter Zeit häufiger Anfragen zur Namensgebung gegeben, so Unternehmenssprecherin Eva Mura.