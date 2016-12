Im Supermarkt längst etabliert: Die Veggie-Produkte.

© dpa

Minister fordert

Keine Fleischnamen für Veggie-Produkte

Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) will Fleischbezeichnungen für vegetarische und vegane Lebensmittel in Zukunft verbieten. Niemand dürfe „bei diesen Pseudo-Fleischgerichten so tun, als ob es Fleisch wäre“, forderte Schmidt.