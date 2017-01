Prozesse

Fall der ermordeten Austauschstudentin Meredith Kercher wird nicht neu aufgerollt.

Rom. Der Justizkrimi mit der US-Austauschstudentin Armanda Knox auf der Anklagebank machte weltweit Schlagzeilen. Jetzt ist der einzige Verurteilte in dem nie komplett aufgeklärten Mordfall mit seiner Forderung nach einem neuen Prozess gescheitert. Ein Berufungsgericht in Florenz lehnte am Dienstag einen entsprechenden Antrag von Rudy Guede ab, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Der 29-Jährige hat stets bestritten, an dem Mord an der britischen Austauschstudentin Meredith Kercher im November 2007 beteiligt gewesen zu sein. Guede war auf seiner Flucht in Deutschland gefasst und später in Italien wegen Beihilfe zum Mord an der damals 21-Jährigen verurteilt worden.

Er verbüßt in Viterbo nördlich von Rom eine Haftstrafe von 16 Jahren. Weil er in einem Schnellverfahren verurteilt worden war, konnte keine Berufung zugelassen werden. Guedes Anwälte hatten deshalb im Sommer 2016 Rechtsmittel eingelegt, um den Fall erneut vor Gericht zu bringen.

Sie hatten ihren Antrag damit begründet, dass die Verurteilung ihres Mandanten im Widerspruch zu dem Freispruch von Kerchers damaliger Mitbewohnerin, der US-Bürgerin Amanda Knox, und deren Ex-Freund Raffaele Sollecito stehe. Die beiden waren von Beginn an unter Verdacht und wurden festgenommen, beteuerten jedoch stets ihre Unschuld. Nach mehreren Prozessen durch die Instanzen wurden beide 2015 endgültig freigesprochen.

