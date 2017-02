WLAN-Entzug brachte einen 16-Jährigen völlig aus der Fassung.

Polizeieinsatz

Kein Netz: 16-Jähriger randaliert in Uromas Wohnung

Ein 16-jähriger Jugendlicher hat in der Wohnung seiner Uroma randaliert, weil es kein WLAN gab. Laut Polizei in Kaiserslautern hatte die 78-jährige Frau für ihren Urenkel allerdings bereits ein schnelleres WLAN gekauft – um ihm eine Freude zu machen. Weil dieses aber erst am Montag installiert werden konnte, war der Jugendliche völlig ausgerastet.