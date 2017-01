Kritik am Zölibat

Sie haben ihr Leben Gott gewidmet. Aber sie fühlen sich einsam. Gerade im Alter. Deshalb fordern elf katholische Priester aus dem Rheinland ein Ende der Pflicht-Ehelosigkeit – sie berufen sich auf die Bibel.

Köln. Elf katholische Priester aus dem Rheinland haben in einem offenen Brief gegen den Zölibat Stellung bezogen. Die Pflicht zur Ehelosigkeit führe bei Geistlichen gerade im Alter oft zur Vereinsamung, kritisieren sie in ihrem Schreiben, das vom Kölner Domradio veröffentlicht wurde.

Die elf Priester wurden alle vor 50 Jahren geweiht, sind dementsprechend Mitte 70. Als „alternde Ehelose“ bekämen sie jetzt die Erfahrung der Einsamkeit noch einmal besonders deutlich zu spüren, berichten sie. Und sie mit einem Bibelzitat fordern sie eine „eine lebensspendende und gemeinschaftsfördernde Novellierung“ des Kirchengesetzes: „Der Bischof soll ein Mann ohne Tadel sein, nur einmal verheiratet, . . .“

Priester fordern Reformen

Die Unterzeichner regen an, das Priesteramt für Frauen zu öffnen. „Es hat für uns keinen Sinn, den Heiligen Geist ständig um Berufungen (von Männern) zu bitten und gleichzeitig alle Frauen von diesen Ämtern auszuschließen.“ Sie selbst hätten sich Anfang der 60er Jahre unter dem Eindruck des Zweiten Vatikanischen Konzils und seiner weit reichenden Reformen zum Theologiestudium entschlossen. „Leider nahmen später bei Kirchenmännern in Rom und auch im Kölner Bistum die Ängste zu. Eine Art von Bunkermentalität sollte den Glauben sichern.“ Besonders schmerzhaft sei es für sie, dass heute kaum noch Kinder und junge Familien die Gottesdienste besuchten.

Einer der Unterzeichner, Monsignore Prof. Wolfgang Bretschneider, sagte in einem Interview mit dem Kölner Domradio, sie hätten damals gedacht, die Reformen des Konzils würden wieder zu vollen Kirchen führen. Im Nachhinein sei das „ein bisschen naiv und blauäugig“ gewesen.

