Das Gebirge nahe der Ortschaft Huancavelica in Peru.

Sturz in eine Schlucht

Karlsruher Studenten sterben bei Busunfall in Peru

Vier Karlsruher Studenten besuchen eine Hochzeit in Peru. Ihr Bus stürzt in eine Schlucht. Bislang sind zwei Tote bestätigt. Die Bergung der Opfer in einer Schlucht ist extrem schwierig.