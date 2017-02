Auf dem Weg zurück von einer Zuchtkaninchenausstellung in Erfurt wurden fünf Schlappohren im Zug vergessen. (Symbolbild)

Blinde Passagiere

Kaninchen fahren allein im ICE

Fünf blinde Passagiere saßen am Sonntag in einem ICE von Leipzig nach Berlin. Ihre Besitzerinnen hatten die Kaninchen in dem Zug abgestellt, als sich plötzlich die Türen schlossen.