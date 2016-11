Nach Konzert in Barcelona

Immer wieder sorgt Popstar Justin Bieber für Negativ-Schlagzeilen. Jetzt hat der 22-Jährige einem Fan in Barcelona mitten ins Gesicht geschlagen.

Barcelona. Aufgeregtes Kreischen, Smartphones, wohin man blickt – an diesen Zustand müsste sich Popstar Justin Bieber inzwischen gewöhnt haben. So auch am Dienstagabend vor einem Konzert in Barcelona. Doch als der 22-Jährige in seiner schwarzen Limousine an seinen Fans vorbeifährt, wird ihm der Rummel offenbar zu viel.

Als ein besonders aufdringlicher Fan versucht, Bieber durch die geöffnete Fensterscheibe des Fahrzeugs zu berühren, schlägt der Popstar zu. Das zeigt ein Video des amerikanischen Nachrichtenportals „TMZ“. Ein Fan hat das Video mit seinem Handy gefilmt.

Bieber traf den jungen Mann offenbar so hart im Gesicht, dass seine Lippe aufplatzte – er hatte den Fan mit der Faust attackiert. So herrschen auch nach Biebers schlagkräftigem Auftritt wieder helle Aufregung und wildes Gekreische.

Von RND/are