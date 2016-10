Etliche Vorfälle in Mecklenburg-Vorpommern

Eine 25-jährige Frau hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Grusel-Clown mit Pfefferspray in die Flucht geschlagen. Er war mit einem Messer auf sie losgegangen.

Rostock/Neubrandenburg. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, war die reaktionsschnelle Frau am Sonntag in Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) angegriffen worden. Der kostümierte und geschminkte Clown war mit einem Messer in der Hand hinter einem Toilettenhäuschen hervorgesprungen und auf die Frau zugelaufen.

Insgesamt wurden am Sonntag allein in Mecklenburg-Vorpommern sechs Fälle solcher Clown-Vorfälle gemeldet, hieß es bei der Polizei. Dabei wurden im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ein Vater und seine 21-jährige Tochter gleich von zwei Tätern mit weißen Masken attackiert. Die Angegriffenen flüchteten, die junge Frau erlitt einen Schock.

Vor allem alte Menschen in Sorge

In Rostock-Lütten Klein soll ein „Horror-Clown“ mit einem Morgenstern in der Hand ein junges Pärchen bedroht haben, das auch geflüchtet sei. Drei weitere Fälle wurden aus Anklam, Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) und Stralsund gemeldet. In Stralsund soll der verkleidete Angreifer ebenfalls bewaffnet gewesen sein - diesmal mit einem Butterflymesser.

„Bei uns haben sich schon viele ältere Menschen gemeldet, die bei solchen Meldungen sehr besorgt sind“, sagte ein Polizeisprecher in Neubrandenburg. Man nehme die Vorfälle sehr ernst.

