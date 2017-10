Polizisten in Moskau nehmen einen Mann fest, der die Redaktion des kremlkritischen Radiosenders Ekho Moskvy überfallen und die stellvertretende Chefredakteurin Tatjana Felgengauer mit einem Messer am Hals verletzt haben soll.

© Ekho Moskvy/AP

Motiv unklar

Journalistin in Moskau niedergestochen

Die Radio-Journalistin Tatjana Felgengauer ist in der Redaktion des kremlkritischen Radiosenders Echo Moskwy überfallen und niedergestochen worden. Ein Unbekannter soll die Moderatorin mit einem Messer am Hals verletzt haben. Die 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und operiert.