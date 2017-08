Jeder fünfte Deutsche will keine Muslime als Nachbarn

Die Integration der rund 4,7 Millionen in Deutschland lebenden Muslime in den Arbeitsmarkt verläuft laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung besonders gut. © epd

Bertelsmann-Studie

Muslime als Nachbarn? Das können sich viele Deutsche nicht vorstellen. Dabei verläuft die Integration der rund 4,7 Millionen Muslime in den Arbeitsmarkt besonders gut, wie es im Religionsmonitor 2017 der Bertelsmann Stiftung heißt.

Gütersloh. Die Integration von Muslimen in Deutschland macht laut einer aktuellen Studie deutliche Fortschritte. Muslime seien spätestens seit der zweiten Generation mehrheitlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, erklärte die Bertelsmann Stiftung am Donnerstag in Gütersloh bei der Vorstellung des "Religionsmonitors 2017".

Besonders erfolgreich verlaufe die Integration der rund 4,7 Millionen in Deutschland lebenden Muslime in den Arbeitsmarkt. Drei von vier Kindern muslimischer Einwanderer (73 Prozent) wachsen der Studie zufolge mit Deutsch als erster Sprache auf. Ihr Anteil steige von Generation zu Generation.

Der Grad der Beschäftigung von Muslimen unterscheide sich kaum vom Bundesdurchschnitt der deutschen Erwerbsbevölkerung, hieß es. Rund 60 Prozent der Muslime arbeiteten in Vollzeit, 20 Prozent in Teilzeitstellen. Auch die Arbeitslosenquote gleiche sich an. Muslimische Folgegenerationen holten den Bildungsrückstand ihrer Eltern und Großeltern zunehmend auf. In Deutschland verlasse jedoch noch mehr als jeder dritte muslimische Jugendliche (36 Prozent) vor Ende des 17. Lebensjahres die Schule. In Frankreich, wo Kinder gemeinsam länger lernten, sei es nur jeder neunte (elf Prozent).

Die Studie bemängelte, dass es für hochreligiöse Muslime in Deutschland schwer sei, einen qualifizierten Job zu finden. Sie verdienten erheblich weniger als Muslime, die ihre Religion nicht praktizierten. In Großbritannien hingegen seien sehr religiöse Muslime bei gleicher Qualifikation in den gleichen Berufsfeldern vertreten.

Deutschland habe bei der rechtlichen Anerkennung muslimischer Religionsgemeinschaften und in der Antidiskriminierungspolitik noch einen Nachholbedarf, erklärte die Islamexpertin der Bertelsmann Stiftung, Yasemin El-Menour. Die Autoren der Studie beklagen zudem, dass die Integrationsleistungen von Muslimen in Deutschland zu wenig gewürdigt würden. So gebe jeder fünfte Bundesbürger (19 Prozent) an, keine Muslime als Nachbarn haben zu wollen.

Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung vergleicht international die Bedeutung von Religion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Grundlagen sind repräsentative Bevölkerungsumfragen. Die Studie wurde im Auftrag der Bertelsmann Stiftung vom Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen durchgeführt.

Verglichen wird die Situation von Muslimen, die vor 2010 nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich, Frankreich und Großbritannien kamen. Bewertet werden Sprachkompetenz, Bildung, Arbeit und soziale Kontakte.

Von RND/epd

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh