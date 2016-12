Statistik

Jeder Vierte in Europa raucht

Jeder Vierte in der Europäischen Union raucht. Den höchsten Raucheranteil gibt es in Bulgarien (34,7 Prozent), Griechenland (32,6 Prozent) und Österreich (30,0 Prozent), wie die EU-Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg am Mittwoch meldete.