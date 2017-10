Jan G. soll Oma mit ihrem Lieblingsmesser getötet haben

Mordprozess in Frankfurt

Im April soll der 25-jährige Jan G. zunächst seine Großmutter ermordet und anschließend zwei Polizisten überfahren haben, die dabei ums Leben kamen. Die Staatsanwaltschaft gab zum Prozessauftakt grausame Details bekannt. Vor Gericht machte der Anklagte eine erste Aussage.

Frankfurt (Oder). Eine Seelsorgerin streichelt den Arm einer Frau in dem Gerichtssaal in Frankfurt an der Oder. Es ist die Nebenklägerin und Ehefrau eines Polizisten, der im Februar in Ostbrandenburg seinen Dienst antrat und nicht mehr nach Hause kam. Er und ein Kollege wurden bei einer Polizeikontrolle, die einen flüchtenden Mann in einem Auto mit zu hoher Geschwindigkeit stoppen sollte, überfahren. Der Aufprall war so heftig, dass Körperteile abgetrennt wurden. Die beiden 49 und 52 Jahre alten Männer starben sofort.

Der mutmaßliche Mörder steht seit Dienstag vor dem Landgericht in der brandenburgischen Grenzstadt. Der 25-Jährige soll vor der Flucht seine Großmutter getötet haben. Es war ihr 79. Geburtstag.

Staatsanwaltschaft will eine Sicherheitsverwahrung fordern

Der dunkelhaarige Angeklagte sitzt in Jeans und Jacke im Verhandlungssaal und blickt zu Boden oder auf seine Hände in Handschellen. Er wirkt angespannt und schluckt häufig. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft hat er die Taten in Vernehmungen zugegeben. Zum Prozessauftakt sagt der Verteidiger, dass sein Mandant sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern werde.

Doch wenig später spricht der junge Mann stockend und leise in ein Mikrofon: „Ich kann sagen, dass es mir leid tut.“ Über die Polizisten sagt er: „Sie hatten keine Chance, zu reagieren.“ Es tue ihm Leid, dass sie nicht mehr zum Dienst kommen können. Über die Großmutter oder die Umstände ihres Todes, spricht er hingegen nicht.