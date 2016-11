So schön kann der Winter sein: Nebel in Mecklenburg.

© dpa

Wetter

Ist dieser November wirklich besonders kalt?

Missgelaunte Blicke in den grauen Himmel, eng geschlungene Schals und nächtliche Minusgrade: Irgendwie scheint dieser November besonders kühl geraten zu sein. Aber ist das wirklich so? Nein sagt Gerhard Lux vom Deutschen Wetterdienst. Der November ist so, wie er sein muss.