Iris Berben hat in London Klamotten geklaut

Schauspielerin Iris Berben hatte eine bewegte Vergangenheit. Doch dass sie als junge Frau in London das ein oder andere Mal etwas mitgehen ließ, das ist neu.

Hamburg. Schauspielerin Iris Berben (67) hat als junge Frau mit leeren Taschen im teuren London ab und an mal etwas mitgehen lassen. „Ich habe gejobbt und gespart, aber das hat vorn und hinten nicht gereicht“, sagte sie dem Magazin „Barbara“. „Ich muss leider zugeben: Die ein oder andere Klamotte habe ich in der Carnaby Street einfach geklaut.“ Berben hatte Ende der 1960er Jahre Tanz- und Bewegungsausbildung in London. Die Carnaby Street ist bis heute eine der bekanntesten Einkaufsstraßen Londons.

