Helene Fischer

Die Fans von Helene Fischer sind alles andere als begeistert über die neue Instagram-Seite des Schlagerstars. Seit der offizielle Account online ist, werden private Fanseiten gelöscht. Doch das Management der Sängerin hat eine Erklärung.

Berlin. Pünktlich zur Werbeoffensive für ihr neuen Albums hat sich Schlagersternchen Helene Fischer einen Instagram-Account zugelegt – und sorgt damit für heftige Reaktionen bei ihren Fans. Der Hintergrund: Nach der Gründung der offiziellen Helene-Fischer-Seite sind viele private Fan-Seiten auf der Plattform gelöscht worden. Doch die Sängerin trifft nach Aussage ihres Managements keine Schuld.

Fotos in schwarz-weiß und rund 170000 Fans: der Instagram-Auftritt der 32-Jährigen ist das professionelle Ergebnis einer schlagkräftigen Marketingabteilung – und damit das Gegenteil der vielen liebevoll gepflegten Hobbyseiten der Fans. Seitdem die offizielle Helene-Fischer-Seite (erkennbar an dem blauen Häkchen) online ist, sind viele der nichtoffiziellen Seiten offensichtlich aus dem Sozialen Netzwerk verschwunden. Etliche Schlageranhänger sind wegen der Löschungen verärgert, viele machen das Management der Sängerin verantwortlich – und äußern sich eindeutig in den Kommentarspalten. „Unbegreiflich diese ganzen Löschaktionen!“, „Ich könnte kotzen!“ oder „Find das eine mega Asi-Aktion“ heißt es darin. Zuerst hatte das Magazin Bunte über die Debatte berichtet.

Doch der Schlagerstar ist nicht für die gelöschten Seiten verantwortlich. Ihr Management sagte gegenüber dem Online-Portal von Bunte: „Wenn Accounts gelöscht wurden, dann von Instagram selbst, weil sie gegen die AGB verstoßen haben oder nicht klar als Fan-Seite markiert waren.“

Doch lange dürfte der Unmut der Schlagerfans nicht anhalten: Am 12. Mai erscheint das neue Album mit dem Titel „Helene Fischer“.

Von RND/lti

