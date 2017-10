In der American Bar trank Churchill seinen Whisky

Mittlerweile sitzt der Gast in Leder, die Bilder an den Wänden zeugen von der bewegten Vergangenheit.

Tatsächlich versucht die lange Karte der American Bar Tradition mit Innovation zu verbinden. Es ist eine Reise über die Insel, von Kent im Süden Englands über London, wo an die Art-Déco-Ära erinnert wird, weiter in den Norden in den Sherwood Forest, die Pennines sowie die Grafschaften Yorkshire und Lancashire, wo die industrielle Revolution ihren Anfang nahm, bis ins schottische Edinburgh. Jede Region hat ihren eigenen Charakter, ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Aromen, Geschmäcker, Spirituosen, Kräuter und Liköre, die sich in den Getränken widerspiegeln. Zu jedem Mix können Hudak und die anderen Barkeeper eine Geschichte erzählen. Dabei, so der 27-Jährige, sei jeder in der Lokalität willkommen – „Es ist egal, ob man ein Superstar ist oder monatelang Geld gespart hat für ein Geburtstagsfest.“

Die verspiegelte Bar ist unter Kennern legendär. Quelle: American Bar

Die Bar ist schon nach wenigen Momenten in gewisser Weise ein Zuhause, alles fühlt sich an wie eine warme Umarmung, aus der man sich kaum lösen will und die Geborgenheit stiftet.

Auf einem der Barhocker sitzt an diesem Abend die US-Amerikanerin Savannah, die viele Jahre in London gewohnt hat und nun wieder in San Francisco lebt. Sie zeigt Barkeeper Hudak an ihrem Smartphone Bilder ihres Vaters, der erst zwei Wochen zuvor gestorben ist und als Stammgast bekannt war. Der Tochter bleiben die Erinnerungen an seine Besuche in der Metropole, wo er 15 Jahre lang im Savoy-Hotel übernachtete. An die Gespräche und Begegnungen in dieser seiner Lieblingsbar. Bei einem Glas Weißwein erzählt sie von den Abenden. Hudak hört zu. „Die American Bar ist wie ein Dorf in einer großen Stadt. Es ist ein Mix aus Menschen, die wie Familie sind, Cocktail-Begeisterten, Touristen und Briten“, sagt sie über die Besonderheit des Ortes. Ein Italiener steigt in das Gespräch ein. Er arbeitet in einer anderen Londoner Bar als Barkeeper und führt an diesem Abend seine Freundin in die American Bar aus. „Als ich vor der Tür stand, hat plötzlich mein Herz begonnen, schneller zu schlagen“, sagt er voller Ehrfurcht. „Dies hier“, er zeigt hinter die Theke, „ist der Traum von Tausenden Mixern auf der ganzen Welt.“

In London, der Cocktail-Hauptstadt, sind laut Ranking vier der zehn Topbars beherbergt. Den zweiten Platz belegte das ebenfalls in der britischen Metropole gelegene Dandelyan. Aus Deutschland hat es allein das „Schumann’s“ in München auf Platz 38 geschafft.

