Kunstausstellung

In Schweden gibt es neuerdings Geschäfte für Mäuse. Die Bilder dazu hat das Künstlerkollektiv „Anonymouse“ auf Instagram veröffentlicht.

In Schweden gehen die Mäuse zum Italiener

Das „Il Topolino“ in Malmö gehört derzeit zu den wohl angesagtesten Italienern der Stadt. Einziges Problem: Der Laden ist so klitzeklein, dass nur Mäuschen an den Tischen Platz nehmen können.