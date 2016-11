In Fukuoka ist am 8. November eine Straße abgesagt. U-Bahn-Arbeiten sollen der Grund gewesen sein. Nur eine Woche später ist die Straße wieder voll befahrbar. © dpa

Krater in Hauptverkehrsstraße

Am 8. November verschuldeten U-Bahn-Arbeiten einen riesigen Krater in einer Hauptstraße im japanischen Fukuoka. Jetzt rollt der Verkehr schon wieder. Das Loch ist dicht – nach nur sieben Tagen.

Fukuoka. Ein riesiges Loch tat sich in der japanischen Stadt Fukuoka in einer fünfspurigen Straße auf. Der etwa 30 Meter breite Krater gab am Dienstag den Blick auf Stützpfeiler angrenzender Gebäude frei. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie in den frühen Morgenstunden zunächst zwei einzelne Löcher im Asphalt immer größer wurden.

Das Loch, das schließlich so breit wie die Straße war, klaffte in der Nähe des Hakata-Bahnhofs, dem wichtigsten Bahnhof der Stadt. Die Polizei sperrte die Umgebung ab und räumte benachbarte Gebäude. Verletzte gab es nicht.

Das Loch in Fukuoka ist wieder dicht.

Nach nur sieben Tagen ist das Loch jetzt wieder dicht und der Verkehr rollt wieder. Wie es mit den U-Bahnarbeiten weiter geht, die zu dem Loch geführt haben sollen, ist nicht bekannt.

