Frisurentrends

Windzerzauste Haare sind in diesem Herbst kein unliebsamer Nebeneffekt, sondern gewollt: ­Kein Glamour bleibt ungebrochen, keine Frisur darf zu bemüht daherkommen. Die Natur gibt den Ton an – auch bei der Farbe.

München. Die Tage der von Sonne und Wind getrockneten Sommerfrisuren sind gezählt. Der Herbst ist fast da und mit ihm halten auf trendbewussten Köpfen neue Pony-Versionen, Rotschattierungen und mondäner Haarschmuck Einzug. Natürlich wird auch im Herbst alles betont lässig. Moderne Großstadtfrauen signalisieren: Immer schön locker bleiben – auch, wenn bald der Winter kommt.

Ponys die Stirn bieten

„Nichts verändert einen Menschen so schnell wie ein Pony!“, weiß Julia Hannappel, kreative Leiterin des Friseursalons Pony Club in München. „Gerade Frauen mit langen Haaren, die nicht allzu viel geschnitten haben wollen, aber trotzdem einen neuen Look bevorzugen, verändern mit einem Pony gleich ihren Typ.“ Für jede Gesichtsform gibt es den passenden Schnitt: Bei sehr weichen Zügen empfiehlt Julia Hannappel grafische Ponys –im Cleopatra-Look oder an die Fifties und Sixties angelehnt. Ein grafischer Pony ist vieles, aber auf keinen Fall niedlich und schafft so einen tollen Kontrast zum Mädchenhaften.

Weniger akkurat, vielmehr gewollt verschnitten ist der nächste Trend für diesen Herbst: Man erinnere sich an Kindergartenzeiten, eine Bastelschere und ein paar zackige Fransen, die liebevoll aus dem Pony der besten Freundin rausgesäbelt wurden. Was im Kindergarten bis heute für Tränen sorgt, bringt modisch mutige Erwachsene zum Strahlen. Ein Look, der in Städten wie London oder Berlin für Furore sorgt. Ponys gezackt oder schief – aber bitte gekonnt vom Fachmann.

Der mehrlagige Pony ist dagegen lückenlos und akkurat. Vergleichbar mit dem Zwiebellook ist die erste Lage kurz, die nächste fällt länger darüber. Verschiedene Längen werden so geschnitten, dass immer wieder eine andere Schicht hervorguckt. Lädt zum Fingerspiel ein und wirkt sehr dynamisch.

Alles auf Rot setzen

Was der Herbst in der Natur an Farbenpracht hervorbringt, wirkt sich in dieser Saison auch auf die Haare aus. Kupfertöne, Bordeaux-Nuancierungen und Rotschattierungen sind angesagt. Auch im sogenannten Balayage-Look. Durch dessen zarte Highlights, die ins Haar gepinselt werden und nur wenig heller sind als die Ausgangsfarbe, wirkt der Look sehr natürlich.