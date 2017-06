Ein Polizist untersucht das Autowrack an der Unfallstelle.

Mönchengladbach

Illegales Autorennen: Zweiter Raser ist gefasst

Ein illegales Autorennen zwischen zwei Rasern hat am Samstag in Mönchengladbach einen Fußgänger das Leben gekostet. Die Polizei hatte den ersten Fahrer noch am Samstag ermitteln können. Den flüchtigen zweiten Fahrer haben die Beamten am Montag fassen können.