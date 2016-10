Überfüllter Zug

Wegen Überfüllung geschlossen: Dass der ICE an einem Sonntagnachmittag voll ist, ist für Bahnfahrer nichts Ungewöhnliches. Dass sie den Zug deswegen verlassen müssen, hingegen schon. So erging es Passagieren auf der Fahrt von Stuttgart und München nach Berlin.

Stuttgart. Für einige Fahrgäste in zwei ICE-Zügen von Stuttgart und München auf dem Weg nach Berlin ist die Zugfahrt am Sonntag anders als erwartet verlaufen: Weil die Wagen überfüllt waren, mussten sie aussteigen. Ein Bahnsprecher sagte, dass Fahrgäste sowohl in Hanau als auch in Mannheim gebeten wurden, mit einem anderen Zug weiterzufahren. „Die Kunden erhalten außerdem einen Kulanzgutschein im Wert von 25 Euro“, sagte der Sprecher.

Wegen der Ferienzeit, Feier- und Brückentagen seien besonders viele Menschen unterwegs. Zusätzliche Züge seien deshalb schon eingeplant worden. Weil aber viele Fahrgäste spontan buchen, könne es zu solchen Situationen kommen. Die Teilräumungen der Züge erfolgen aus Sicherheitsgründen.

