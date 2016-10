Polizisten im Einsatz.

© dpa/Symbolfoto

Baden-Baden

ICE wegen verdächtigem Gepäck geräumt

In einem ICE von Zürich nach Hamburg wurde verdächtiges Gepäck entdeckt. Am Bahnhof in Baden-Baden wurde der Zug gestoppt. 400 Passagiere mussten den Zug verlassen. Gefunden wurde bislang nichts.