Ein Zusammenstoß zwischen einem ICE und einem Betonteil hätte am Sonntag in Eislingen an der Fils schlimm ausgehen können.

© Jan Woitas

Baden-Württemberg

ICE rast in Mülleimer mit Betonfundament

An einem Bahnhof in Eislingen haben Unbekannte einen mit Beton verstärkten Mülleimer auf das Gleisbett gelegt und damit fast einen schweren Unfall verursacht. Ein ICE raste in das Hindernis. Wie durch ein Wunder passierte nichts Schlimmeres.