Feuerwehr fehlt Wasser

In Niedersachsen ist Einfamilienhaus abgebrannt – der Feuerwehr fehlte Wasser, um den Brand schnell bekämpfen zu können. Die Deckel der Hydranten waren eingefroren.

Bad Bentheim. „Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen mangelt es an Löschwasser, so dass das Haus kontrolliert abbrennt“, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend der Nachrichtenagentur dpa. „Alle drei umliegenden Hydranten waren eingefroren“, sagte Martin Nyenhuis, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bentheim, der Zeitung „Die Welt“. Die beiden Einsatzfahrzeuge hätten Wassertanks von je 1600 und 2200 Litern. „Die waren bei einem solchen Brand schnell natürlich schnell leer. Wir hatten in den ersten Minuten schlicht zu wenig Wasser.“

Der Brand war in Bad Bentheim. Benachbarte Feuerwehren hätten weitere Löschfahrzeuge geschickt, berichteten die Einsatzkräfte der „Welt. Aber auch mit ihrem Wasser habe man den Brand nicht mehr aufhalten können. Wahrscheinlich wäre das Haus aber auch so abgebrannt, berichteten Feuerwehr und Polizei.

Zur Brandursache und der Höhe des entstandenen Sachschadens gab es zunächst keine Angaben. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten waren vor Ort.

Mehrere Menschen wurden verletzt: Nach ersten Erkenntnissen kamen sechs der Bewohner mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Von dpa/RND/wer

