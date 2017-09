Hurrikan „Irma“ verliert etwas an Kraft

Tropensturm

Der Tropensturm „Irma“ schraubt sich zur Küste Floridas vor. Dabei schwächte er sich etwas ab. Das Hurrikan-Zentrum in Miami stuft „Irma“ in die Kategorie 3 ab. Der Hurrikan bleibt damit aber noch immer gefährlich.

Miami. Der Hurrikan „Irma“ hat sich bei seinem Zug nach Florida weiter abgeschwächt, gilt aber immer noch als extrem gefährlich. Das Hurrikanzentrum in Miami stufte den Sturm am Samstag in die Kategorie 3 der fünfstufigen Skala hinab. Die Meterologen warnten aber davor, dass der Hurrikan wieder an Stärke gewinnen könne, bevor er auf die Inselgruppe der Florida Keys trifft. „Irma“ erreichte demnach bei seinem Zug über den Norden Kubas Windstärken von bis zu 205 Kilometern pro Stunde.

Nach den Vorhersagen könnte das Zentrum von „Irma“ am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) auf den Florida Keys an Land treffen - das ist gegen Sonntagmittag deutscher Zeit. Nach den Modellen würde der Sturm dann später am Tag auf dem Festland der Halbinsel nach Nordwesten abschwenken und die Westküste Floridas hinaufziehen. In dem Bundesstaat waren rund 5,6 Millionen Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.

