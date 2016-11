Großbritannien

Der Termin stand schon fest: Mark Woods wusste, dass er seinen Hund einschläfern lassen musste. Aber er wollte mit Walnut noch einmal spazieren gehen – ein letztes Mal. Und er rief andere Hundebesitzer dazu auf, sie zu begleiten. Hunderte kamen.

Newquay. „Leider muss ich Walnut am Sonnabend einschläfern lassen“, schrieb Mark Woods am Dienstag auf seiner Facebookseite. „Wir werden einen letzten Spaziergang machen.“ An Porth Beach, im Südwesten Großbritanniens, Walnuts Lieblingsplatz. Sie würden sich freuen, wenn andere Hundebesitzer sie dabei begleiten würden, schrieb Woods. „Ich hoffe, Sie dort zu sehen.“

Der Beitrag wurde weit mehr als 2000 Mal geteilt. Britische Medien wie die „Sun“ berichteten darüber – und tatsächlich kamen andere Hundebesitzer zum Strand. Mehrere Hundert Tierfreunde begleiteten Mark Woods und Walnut auf dessen letzten Spaziergang. Der 18 Jahre alte Hund war in eine Decke eingewickelt und wurde von seinem Herrchen getragen. Unter dem Hashtag #walkwithwalnut teilten ihre Begleiter Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken – unter anderem Heidi Davey und Jennifer Mills auf Twitter.

Am Sonnabend wurde Walnut eingeschläfert, wie Wood auf Facebook schrieb. Sein Hund sei in seinen Armen gestorben. „Es ging sehr schnell.“ Er hatte den Hund bekommen, als dieser noch ein Welpe war, wie „Spiegel Online“ berichtete. „Vielen Dank an die Hunderte Menschen, die an diesem Spaziergang teilgenommen haben“, schrieb Woods.

