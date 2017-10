In Nordrhein-Westfalen werden bei einer Großrazzia Räume des Motorradclubs Hells Angels durchsucht.

Durchsuchungen in NRW

Hunderte Polizisten bei Hells-Angels-Großrazzia

Hunderte Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen seit 6 Uhr in Nordrhein-Westfalen Räume des Motorradclubs Hells Angels. Das Innenministerium hat die Gruppe und eine Teilorganisation in dem Bundesland am Mittwoch verboten.