Oft muss die Polizei dafür sorgen, dass die Einsatzkräfte nicht durch Gaffer behindert werden.

Polizeieinsatz

Hunderte Gaffer behindern Rettungseinsatz

Ein Mann liegt nach einem Brand bewusstlos in seiner Wohnung in Duisburg. Er muss reanimiert werden. Die Rettungskräfte haben Probleme zu ihm vorzudringen, weil sich 250 Schaulustige vor dem Haus versammelt haben . Kein Einzelfall – erst vor Kurzem musste sich die Polizei in Duisburg den Weg zum Unfallort mit Hunden freikämpfen.