Schwerer Unfall auf der A2 bei Brandenburg an der Havel.

Feuerwehrleute sterben bei Unfall auf A2

Bei einem Unfall auf der A2 in Brandenburg sind zwei Feuerwehrmänner ums Leben gekommen. Beide waren gerade in einem Einsatz, als ein Lkw in die Unfallstelle fuhr, einen Polizeiwagen rammte und dann gegen das Feuerwehrauto prallte.