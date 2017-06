„Blanker Horror“: Horrorclowns erschrecken nicht nur Kinder.

© dpa

Strafprozess

Horrorclown zu Freiheitsstrafe verurteilt

Schluss mit schlechten Scherzen: In einem der ersten Strafprozesse gegen sogenannte Horrorclowns hat ein Gericht in Recklinghausen am Freitag eine Frau und ihren Freund verurteilt.