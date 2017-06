Prozess wegen sexueller Nötigung

Eine Entscheidung im Prozess gegen Bill Cosby verzögert sich – doch es sieht nicht gut aus für den TV-Altstar: Vor allem wollen die Geschworenen eine Aussage Cosbys aus einem Prozess von vor zehn Jahren hören. Damals hatte Cosby eingeräumt, einer Frau Tabletten verabreicht zu haben, um sie danach zu begrapschen.

Norristown. Bei ersten Beratungen im Missbrauchsverfahren gegen Bill Cosby haben sich die Geschworenen vorerst nicht auf ein Urteil geeinigt. Nach vier Stunden Debatte gingen die Mitglieder des Gremiums am späten Montagabend (Ortszeit) im US-Staat Pennsylvania in ihre Hotels zurück.

Weitere Gespräche soll es am (heutigen) Dienstag geben. Cosby wird vorgeworfen, eine Frau im Jahr 2004 mit Medikamenten betäubt und sich anschließend an ihr vergangenen zu haben. Bei einem Schuldspruch könnte Cosby, der die Vorwürfe bestreitet, den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen.

Cosby-Anwalt warnt vor Lügen

Am sechsten Tag des aufsehenerregenden Prozesses standen die Plädoyers an. Verteidiger Brian McMonagle sagte dabei, dass Cosby und die Klägerin ein Liebespaar gewesen seien, dass „romantische Intermezzi“ gehabt habe. Der frühere Komiker sei zwar untreu in seiner Ehe gewesen, habe aber kein Verbrechen begangen.

Der Anwalt warnte die Jury in seinem Plädoyer eindringlich vor den „Lügen“ des Opfers und einer zweiten Zeugin: “Seien Sie vorsichtig, sehr vorsichtig. Das Leben eines Mannes hängt davon ab. Und auch wenn Sie denken, dass er der schlechteste Comedian der Welt ist – es ist nicht richtig, wenn Lügen zu Wahrheiten gemacht werden.“

Die Staatsanwaltschaft hingegen sagte, die Verteidigung könne Cosby nicht vor seinen eigenen Worten schützen. In einem anderen Verfahren Jahre zuvor hatte er eingeräumt, die Klägerin begrapscht zu haben, nachdem er ihr Tabletten gab, von denen er wusste, dass diese sie zum Schlafen bringen könnten. „Jemandem Medikamente zu verabreichen und in eine Position zu bringen, in der man mit ihm machen kann, was man will, ist nicht romantisch. Es ist kriminell“, so Staatsanwalt Kevin Steele.

Geschworene wollen Aussage über Cosbys „drei Freunde“ hören

Bevor die Geschworenen ihre Entscheidung vertagten, forderten sie das Gericht auf, eine alte Aussage Cosbys in einem Zivilprozess gegen die Klägerin vor rund zehn Jahren zu hören. Sie argumentierten, sie wollten den „vollen Kontext“ von Cosbys Aussage über die Tabletten hören, die dieser ihr zuführte. Er hatte diese als „drei Freunde“ beschrieben, die der Klägerin helfen würden, zu entspannen, sagte Cosby damals vor Gericht.

Die heute 44 Jahre alte Klägerin hatte in der vergangenen Woche erklärt, der heute 79-Jährige habe ihr 2004 drei blaue Tabletten gegeben und sei dann mit seinen Fingern gegen ihren Willen in sie eingedrungen, während sie unbeweglich gewesen sei. Sie wies zurück, eine romantische Beziehung mit Cosby gehabt zu haben, vielmehr habe sie vorherige Avancen abgewiesen. Auf eine Aussage vor Gericht hat Cosby verzichtet.

Von ap/Dierk Sindermann/RND/zys

Norristown