Mit diesem Bild des Kuchens wirbt das Auktionshaus Chiswick um Bieter.

© Chiswick Auctions

Auktion im September

Hochzeitstorte von William und Kate zu versteigern

In einem Monat kommt ein Stück kulinarische Geschichte unter den Hammer: Dann wird in London ein Teil von der Hochzeitstorte von Prinz Williams und Kate versteigert. Wer den Kuchen so lange aufhob, ist nicht bekannt.