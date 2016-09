Im Vordergrund von Adolf Hitlers Geburtshaus steht ein Mahnmal aus einem Stein aus dem Konzentrationslager Mauthausen.

Kampf gegen Nazi-Pilgerstätte

Hitlers Geburtshaus als Integrationsstätte?

Es soll ein Zeichen gegen die Rechte-Szene sein: Der österreichische Innenminister will das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau am Inn abreißen lassen. Das Haus ist für viele Nazis eine Pilgerstätte.