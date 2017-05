Auf Marderjagd

Zwei herrenlose Rottweiler haben am Sonntag Jagd auf einen Marder gemacht – und dabei einen VW Golf zerlegt. Stoßstange, Kühlergrill, Motorhaube und Kotflügel kamen bei der tierischen Attacke zu Schaden.

Dresden. Bei der Jagd nach einem Marder haben zwei Hunde am Sonntag in Dresden einen VW Golf demoliert und dabei einen Sachschaden von 3.000 Euro angerichtet. Wie die Dresdner Polizei am Montag berichtete, bemerkten die zwei freilaufenden Rottweiler den Marder in ihrem Revier und begannen ihn zu jagen. Das Tier flüchtete daraufhin unter den Golf und versteckte sich im Motorraum.

Polizei übergibt Hunde an Tierrettung

In ihrem ungestümen Jagdfieber wollten die Hunde aber nicht von ihrem Opfer ablassen und begannen deshalb, das Auto zu zerlegen. Erst verbissen sie sich in den Kühlergrill und rissen ihn schließlich heraus. Anschließend nahmen sie sich die Stoßstange vor und zerkratzten und zerdellten zudem die Motorhaube und einen Kotflügel, so die Polizei. Den Marder erwischten sie aber trotzdem nicht. Später beruhigten sich die herrenlosen Hunde laut Polizei wieder und ein Zeuge konnte sie anbinden. Sie wurden der Tierrettung übergeben, weil kein Halter ermittelt werden konnte.

Zuletzt hatte ein Pitbull seine Besitzerin im US-Bundesstaat Pennsylvania zu Tode gebissen. Eine Nachbarin hatte noch versucht, den Hund mit einem Knochen sowie mit einem Stock von seiner Besitzerin abzubringen. Die Frau starb wenig später im Krankenhaus.

Von RND/epd/are