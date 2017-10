Heidi Klum gibt Hinweis auf ihr Halloween-Kostüm

Auf Instagram

Die Spannung wächst: In den vergangenen Jahren begeisterte Heidi Klum mit ihren aufwendigen Halloween-Verkleidungen. Kurz vor der großen Party gibt das Supermodel einen ersten Hinweis auf ihr diesjähriges Grusel-Outfit.

New York. Was den Rheinländer der Karneval, ist den US-Amerikanern ihr Halloween. Heidi Klum, die in Bergisch Gladbach aufgewachsen ist und mittlerweile in Kalifornien lebt, verbindet die beiden Traditionen und legt sich für das Grusel-Fest alljährlich mächtig ins Zeug. Mit Hilfe von Hollywood-Austattern und Visagisten zeigt Heidi, was in ihrer Kostümkiste schlummert und begeistert mit den kuriosesten Verwandlungen.

Auch in diesem Jahr wird sich das Model wieder in Schale schmeißen und auf ihrer Party in New York eine spektakuläre Verkleidung präsentieren. Um die Spannung zu erhöhen, teilte Heidi auf ihrem Instagram-Account bereits ihre Outfits aus den vergangenen Jahren.

Einen Hinweis hat Heidi für ihre rätselnden Fans schon parat: „Ich verrate euch mein diesjähriges Outfit nicht, aber ich habe ein Oster-Ei versteckt, um euch einen Tipp zu geben“, schrieb das Model auf Instagram. Dazu teilte sie einen Link zu einer Spotify-Playlist. Die Lieder der Liste sollen also Aufschluss darüber geben, als wer oder was Heidi in diesem Jahr über den roten Teppich schreiten könnte.

Unter anderem stehen Titel wie „Dracula“ von den Gorillaz, „Thriller“ von Michael Jackson oder der berühmte Soundtrack zu „Ghostbuster“ von Ray Parker Jr. auf Heidis Halloween-Song-Liste.

Von RND/mkr