Heidi Klum bestätigt Trennung von Vito Schnabel

Supermodel

Drei Jahre waren das deutsche Supermodel Heidi Klum und Vito Schnabel zusammen. Jetzt hat sich das Paar getrennt.

Los Angeles. Bereits seit Wochen gab es Spekulationen um eine Trennung von Heidi Kum und Vito Schnabel. Jetzt hat das deutsche Topmodel die Gerüchte bestätigt. „Ich glaube, es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen und zu reflektieren“, sagte sie dem US-Magazin „People“.

Die Beziehung der beiden sei zunehmend schwierig geworden, schließlich lebten die beiden weit voneinander entfernt. Klum in Los Angeles und Schnabel in New York. In den USA beginne außerdem die Schule. Klum wolle sich jetzt auf die Kinder konzentrieren. Neben ihren familiären Pflichten ist die 44-Jährige auch beruflich eingespannt. Gerade erst hat sie die zwölfte Staffel von „America’s Got Talent“, dem amerikanischen Gegenstück zum „Supertalent“, abgedreht. Seit vier Jahren sitzt sie in der Jury der Casting-Show.

Statt dem Liebeskummer zu frönen, besuchte Klum in Las Vegas die Show von Sängerin Jennifer Lopez. Sie sei froh, eine unbeschwerte Zeit mit ihren Freundinnen verbringen zu können, hieß es bei „People“ weiter.

Die 44-Jährige und ihr 13 Jahre jüngerer Freund waren drei Jahre lang ein Paar. Zwei Jahre nach der Trennung von Ehemann Seal, mit dem Klum drei Kinder hat, kamen sie zusammen. Tochter Leni stammt aus der Beziehung mit dem Italiener Flavio Briatore.

Im Juni wurde der 30-jährige Kunsthändler in London beim Fremdknutschen erwischt. Es handele sich um eine „unschuldige Situation“, beteuerte er damals. Er habe lediglich einer Freundin eine gute Nacht gewünscht. Danach seien die beiden getrennte Wege gegangen.

Von RND