Handynutzung im Kino: In Kaiserslautern führte das nun zu einer handfesten Auseinandersetzung. © sl

SMS und Plauderei

Die unerwünschte Handy-Nutzung in einem Kino in Kaiserslautern hat zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen geführt. Weil die eine permanent SMS sendete und sich unterhielt, setzte es schließlich Schläge. Die Polizei musste die streitbaren Filmfreundinnen trennen.

Kaiserslautern . Eine 29-jährige Kinobesucherin benutzte im pfälzischen Kaiserlautern in Mobiltelefon während eines Kinobesuchs so intensiv, dass daraus ein Polizeieinsatz resultierte. Nach Angaben der Beamten hatte die Frau während der Filmvorführung so intensiv ihr Telefon genutzt, dass sich erst die 21 Jahre alte Sitznachbarin und später ein Kinomitarbeiter erfolglos beschwerten. Da die Handynutzerin weiterhin Nachrichten mit ihrem Gerät versendete und sich angeregt mit ihren Freundinnen unterhielt, stand die 21-jährige Sitznachbarin auf, um zum Saalausgang zu gehen. Die redselige Handy-Nutzerin stellte ihr ein Bein, die 21-Jährige schlug nach ihr. Schließlich wurde die Polizei wegen des Streits ins Kino gerufen, wo die Beamten schließlich die Personalien der streitbaren Frauen aufnahmen. Beide hatten sich im Streit gegenseitig beleidigt und leichte Verletzungen zugefügt. Der Kinoabend endete für die Frauen mit wechselseitigen Starfanzeigen.

Von RND/dpa